حبس عصابة أجنبية خطفت حقيبة أموال من صاحب مصنع بالسلام

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي، مكون من 4 اشخاص، يحملون جنسية أجنيبة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي من صاحب مصنع أحذية بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) من (شريك بمصنع أحذية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ) بدائرة القسم ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.