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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية تحذر من شخص ينتحل صفة كاهن في مصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذر الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، اليوم السبت، من شخص ينتحل صفة كاهن ويخدع أبناء الكنيسة في مصر القديمة، وجاء ذلك ضمن بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 


وجاء نص البيان كالأتي:

وصلتنا شكاوى عديدة من شخص يدعي أنه كاهن في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وأن اسمه أبونا دانيال ويتواصل تليفونيًا مع فتيات وسيدات ويعرض عليهن فرصة عمل في محو الأمية مقابل مرتب مغري ويطلب منهن إرسال صورة شخصية وبياناتهن على رقم تليفونه.

لذا نحذر أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عامةٌ. وشعب كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج خاصةٌ من الشخص المشار إليه. وننصح الجميع بتوخي الدقة في التعامل مع مثل هذه الأمور وعدم الإدلاء بأية بيانات قبل الرجوع للكنيسة ومسؤوليها لتجنب الدخول في مشكلات مع أشخاص يستغلون ثقة أبناء الكنيسة في آبائها.


 

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