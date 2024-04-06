حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار الألعاب النارية

واصلت وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية لضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية

في نفس السباق نجحت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد)..وبحوزته (أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر).. وبحوزته (2006 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 3 طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

ضبط (4 أشخاص بمحافظة الجيزة)..وبحوزتهم (قرابة 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها .