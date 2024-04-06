ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار الألعاب النارية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت وزارة الداخلية توجيه  الحملات الأمنية لضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية
  في نفس السباق  نجحت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد)..وبحوزته (أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).
ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر).. وبحوزته (2006 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 3 طبنجة صوت وعدد من الطلقات).
ضبط (4 أشخاص بمحافظة الجيزة)..وبحوزتهم (قرابة 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها .

قطعة العاب نارية حائزى ومتجرى الألعاب النارية وزارة الداخلية