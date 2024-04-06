دافئ نهارا وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس دافئ نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للدافىء علي السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر.

كما يشهد الاحد نشاط رياح علي أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.. وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجة البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمي والصغري 20 درجة .