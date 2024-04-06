ضبط 3 آلاف مخالفة تموينية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين خلال شهر مارس الماضي تمكنت من ضبط 2934 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

أكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستعرض التقرير الذى أعدته مديرية التموين، أن الحملات خلال شهر مارس الماضي أسفرت عن ضبط 2934 مخالفة، منها 2438 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (724 خبز ناقص الوزن - 550 خبز غير مطابق للمواصفات - 18 توقف عن الإنتاج - 27 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 107 مخالفات لعدم وجود سجلات)، 1012 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 496 مخالفة تموينية حيث جاءت المخالفات ما بين (13 عدم إعلان أسعار المنتجات - 110 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - 14 سلع بدون صلاحية - 11 إدارة منشأة بدون ترخيص - 29 ذبح خارج المجازر الحكومية - 69 سلع مجهولة المصدر - 8 مخالفات غش تجاري – 5 مخالفات اسطوانات - 4 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 86 مخالفة لتجار تموينيين)، و147 قضية أخري متنوعة.

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