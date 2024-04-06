سالم ينتقم من شقيقه في الحلقة 11 من مسلسل "جودر"

طرحت الشركة المتحدة الحلقة الحادية عشر من مسلسل الفانتازيا “جودر: ألف ليلة وليلة” للفنان ياسر جلال، والتي شهدت عدد من الأحداث الهامة.

وخلال أحداث الحلقة، يستعد جودر (ياسر جلال) لحفل زفافه من شروق (جيهان الشماشرجي)، وأثناء العرس يأتي فتوة المنطقة عتيد الإجرام وينتقم من جودر، وفي نفس التوقيت يقوم سالم (وليد فواز) شقيق جودر، بحرق دكانة الأقشمة الخاصة بالأخير ويفر هاربًا إلى الصحراء.

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.