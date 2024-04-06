محافظ المنوفية: رفع 34 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال مارس الماضي

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن أداء جهود الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام فى رفع القمامة ونواتج الهدم ، حيث تم رفع ما يزيد عن 34 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مارس ونقلها للمدفن الصحي بكفر داود بالسادات، موجهاً بتكثيف حملات النظافة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة أنه تم رفع ما يزيد عن 4 آلاف و260 طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ، ورفع ما يزيد عن 5 آلاف و 370 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم ، كما تم رفع 1120 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة 3 آلاف و 600 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، و 860 طن في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 6 آلاف و 140 طن ، فيما تم الإنتهاء من رفع 5 ألاف و 50 طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع 1000 طن بمدينة سرس الليان ، وما يزيد عن 1700طن بمركز السادات و 5 آلاف و 250 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون .



وأشار المحافظ المنوفية إلى أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة ومتابعة رفع تجمعات القمامة من أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة ، وكذا المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

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