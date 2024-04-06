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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سائق طعنا على يد سمكرى بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مقتل سائق طعنا على يد سمكرى بمدينة نصر.


تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(سمكرى - مقيم بذات عقار المتوفى بدائرة القسم ) لقيام المجنى عليه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الإجراءات القانونية امن القاهرة يكشف تفاصيل أودت بحياته بمديرية أمن القاهرة