«بلعيد» و«العسقلاني» مطلب «كولر» لتدعيم دفاع الأهلي فى الصيف

أصبح خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشغل الشاغل للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، والذي يبحث عن تدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأزمات والمشاكل التي يعاني منها دفاع الفريق في الفترة الأخيرة، والنقص العددي بعد خروج محمود متولي، وخالد عبدالفتاح من حسابات «كولر» نهائيًا وتقدم رامي ربيعة في السن، وغموض الرؤية حول مستقبل محمد عبدالمنعم، الذي يفكر في الاحتراف بعدما تلقى عددًا من العروض في الفترة الأخيرة، إلى جانب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها ياسر إبراهيم.

ويسابق مسئولو الأهلي الزمن للتعاقد مع مدافع أجنبي قوي، في ظل عدم قناعة مارسيل كولر بمستوى المدافعين في الدوري المصري ورفض جميع المرشحين الذين تم عرضهم عليه.

وأصبح المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، نجم اتحاد العاصمة الجزائري، الهدف الأول لمدرب الأهلي بعدما شاهد عددا من الفيديوهات للاعب وأعجب بمستواه، وطلب من إدارة النادي التعاقد معه في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الدفاع، خاصة أنه مدافع صغير في السن وسيكون إضافة كبيرة للفريق، بالإضافة لمستواه المميز مع فريق اتحاد العاصمة الذي توج معه بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

وشهدت الفترة الماضية تواصل مسئولي الأهلي مع زين الدين بلعيد ووكيل أعماله، ووافق اللاعب على الانضمام للأهلى ولكنه مرتبط بعقد مع فريق اتحاد العاصمة لم ينته بعد، كما أن هناك شرطا جزائيا فى عقد "بلعيد" ينص على أحقية أى فريق فى دفع 650 ألف دولار للحصول على خدماته، ولكن إدارة الأهلى ترفض استخدام الشرط الجزائى، وترغب فى شراء اللاعب من اتحاد العاصمة في انتظار معرفة الشروط المادية للنادي الجزائري للدخول في مفاوضات مباشرة.

كما دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع إياد العسقلاني مدافع نادي روستوف نا دونو الروسي ونجم الإسماعيلي السابق للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، حيث جمعت جلسة بين أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، والعسقلاني، ووكيل أعماله خلال الفترة الأخيرة للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب للقلعة الحمراء، ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة الفريق الروسي.

وكان إياد العسقلاني انتقل من الإسماعيلى إلى نادي روستوف الروسي خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل مليون دولار، وأصبح أحد نجوم الفريق الروسي وضمن التشكيل الأساسى للفريق.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا الإثنين على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 للدوري الممتاز من أجل استعادة نغمة الانتصارات المحلية والزحف نحو قمة الدوري، وتشهد التدريبات عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، وكريم وليد «نيدفيد»، بعد تعافيهما من الإصابة وجاهزيتهما للمشاركة.

وكان الأهلي خسر آخر مباراة خاضها في مسابقة الدوري ضد البنك الأهلي برباعية مقابل 3 أهداف وهي الهزيمة الوحيدة للمارد الأحمر هذا الموسم في مسابقة الدوري، لذلك يخطط الفريق لتحقيق الفوز والزحف بخطوات ثابتة نحو صدارة الدوري.

كما يتطلع المارد الأحمر لاستعادة الثقة بالفوز على الفريق البترولي لتكون بروفة قوية قبل مباراة زد يوم الخميس المقبل، وبعدها موقعة القمة ضد الغريم التقليدي الزمالك يوم 15 أبريل، وتعتبر هذه المواجهات الثلاث الأكثر أهمية للفريق الأحمر، وفي حال تحقيق الفوز فيها جميعا سيعتلي قمة ترتيب جدول الدوري، ويعزز حظوظه في الاحتفاظ باللقب، خاصة أن الفريق يمتلك عددا كبيرا من المباريات المؤجلة.