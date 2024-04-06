تحديد حبس المتهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين في سرقة حقيبة من داخل سيارة بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

والقت الأجهزة الأمنية القبض علي شخصين ظهروا في فيديو واقعة سرقة حقيبة من داخل سيارة بمدينة نصر.

وتعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

ويتضمن تكسير زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها (جهاز لاب توب، تابلت، مبلغ مالى، بعض الأوراق).

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مهندس مدنى- مقيم بدائرة القسم) بكسر زجاج السيارة الخلفى وسرقة الحقيبة المشار إليها، الخاصة بزوجته، وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقين- مقيمان بدائرة القسم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (جهازى لاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقات من داخل السيارات، وأقرا بارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.