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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بمشاركة أحمد حجازي.. اتحاد جدة يفشل في الفوز على التعاون

مباراة اتحاد جدة
مباراة اتحاد جدة والتعاون
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فشل فريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، في الفوز على ضيفه التعاون، وتعادل معه سلبيًا خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك حجازي أساسيًا في تشكيل الاتحاد أمام التعاون، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، كما خرج مرماه بشباك نظيفة.

وخاض أحمد حجازي المباراة السابعة له في الدوري السعودي مع اتحاد جدة هذا الموسم، بعد قيده في القائمة المحلية يناير الماضي.

وشهد اللقاء، إهدار ركلة جزاء من المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة التاسعة بعدما تصدى لها حارس الضيوف.

وبتلك النتيجة، وصل اتحاد جدة إلى 47 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري ورشن)، ونفس الحال بالنسبة إلى التعاون ولكن في المرتبة الخامسة.

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