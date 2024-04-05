بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يتعادل مع العربي في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على الشوط الأول من مباراة الوكرة والعربي، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري القطري.

وتواجد النجم المصري حمدي فتحي في تشكيل الوكرة الأساسي أمام العربي، ليواصل المشاركة أساسيًا في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه مورسيا.

افتتح محمد بن يطو التسجيل لصالح الوكرة في الدقيقة الرابعة من صناعة المهدي علي، واستمر تقدم رفاق حمدي فتحي لأكثر من نصف ساعة.

ولكن أدرك علاء الدين حسن التعادل للعربي في الدقيقة 38 من صناعة المخضرم التونسي يوسف مساكني.

وشارك حمدي فتحي في مباراة الجولة الماضية في الدوري القطري، التي اكتسح فيها فريقه الوكرة، مضيفه قطر بخماسية مقابل هدف.

ويحتل فريق الوكرة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الغرافة الوصيف، و6 نقاط عن السد المتصدر، بينما يأتي العربي في المرتبة الخامسة وفي رصيده 23 نقطة.