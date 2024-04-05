إفريكسيم بنك: 34.9% نمو في النفقات التشغيلية وبرامج جديدة للعام 2026

اعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" عن ارتفاع النفقات التشغيلية لمجموعة البنك بنهاية العام الماضي إلي 304.5 مليون دولار بنمو بلغ 34.94% عن العام السابق له نظرا لزيادة الإنفاق علي الخطة الاستراتيجية السادسة لمدة 5 سنوات تنتهي بنهاية 2026.

قال تقرير صادر عن مجموعة البنك إن جملة أصول المجموعة ارتفعت بمعدل 20.12% عن العام قبل السابق لتسجل حاليا 33.5 مليار دولار بعد أن كانت 27.9 مليارا في 2022، بسبب ارتفاع حصة رأسمال الأعضاء المساهمين والتي سجلت معدلات نمو تقدر بـ17.6% لتسجل 6.1 مليار دولار.

واستطاع البنك جمع 350 مليون دولار من الأسهم الجديدة ضمن برنامج جي سي آي الثاني والذي يستهدف جمع 2.6 مليار دولار لرأس المال بحلول العام 2026.