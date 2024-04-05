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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

النمسا تؤكد استمرار دعمها لضم ألبانيا والجبل الأسود وبقية دول غرب البلقان لـ الاتحاد الأوروبي

النمسا
النمسا
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أكدت النمسا اليوم استمرار دعمها لضم كل من ألبانيا والجبل الأسود وبقية دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. 

وأفاد بيان للمستشارية النمساوية اليوم /الجمعة/ بأن وزيرة شؤون أوروبا كارولين إدتشتادلر زارت الجبل الأسود وألبانيا مع وزير الاقتصاد والعمل مارتن كوشر، ودارت المحادثات مع أعضاء حكومتي الدولتين والعديد من رجال الأعمال حول الفرص الاقتصادية والطريق إلى الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي.

ولفت البيان إلى أن المحادثات تعتبر إشارة انطلاق لمزيد من التعاون في مجال الاقتصاد والبنية التحتية مع الجبل الأسود وألبانيا.
 

النمسا ألبانيا الجبل الأسود الاتحاد الأوروبي