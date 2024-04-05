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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

وزارة الداخلية تُشارك
وزارة الداخلية تُشارك الأطفال الأيتام الإحتفال بيوم اليتيم ب
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 تحرص وزارة الداخلية دائماً على المشاركة الإيجابية فى الإحتفال بيوم اليتيم الذى يأتى فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

وفى هذا الصدد، نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة - الأصحاء"، وتم إهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 كما استقبل قطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من الأطفال الأيتام بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة .. وكذا إقامة مدينة مرورية للأطفال بإحدى المدارس بالجيزة تم خلالها تعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور وإهدائهم هدايا رمزية. 
  
 وفى سياقٍ آخر واصلت مديريات الأمن تنظيم زيارات للأطفال الأيتام إلى أقسام (المرور - الحماية المدنية) بمختلف مديريات الأمن لتعريف الأطفال الأيتام بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية.
 

  
ولاقى ذلك سعادة من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالنشء وحرصها الدائم على المشاركة فى مثل تلك المناسبات.

بيوم اليتيم الاحتفال وزارة الداخلية