تموين الإسكندرية يشن حملات لضبط السوق ومنع استغلال المواطنين

شنت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٣٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٢٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة واشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٣٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضر لمجمع استهلاكي مخالف، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضرين بيع سجائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد ٢١٤ علبة مختلفة الأنواع، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٤ مخاصر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة واشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، وتحرير عدد ١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة واشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، وتحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، وتحت إشراف الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية.