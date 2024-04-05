ads
الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أبرزها اعتقال 200 طفل واقتحام للمخيمات.. مراسلة القاهرة الإخبارية تستعرض أبرز انتهاكات الاحتلال فى الضفة الغربية

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال فى الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

كشفت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، أبرز انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، مؤكدة أنه كان هناك حملة اعتقالات في محافظة طولكرم.

وأضافت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "استشهاد فلسطيني واعتقال آخرين جراء اقتحام جيش الاحتلال مخيم نور شمس بالضفة الغربية".

وتابعت: "الشاب الشهيد هو فقط شاهد الاقتحام من سطح منزله، ليرتقي شهيدا، ويصل عدد إجمالي شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 459 شهيدا، منهم برصاص جنود الاحتلال لاقتحامهم المخيمات أو برصاص المستوطنين".

وواصلت: "هناك اقتحامات متتالية لبلدة جنين، وكان هناك إصابتان"، مشيرة إلى أن هناك 200 طفل فلسطيني تم اعتقالهم لنشر منشورات تساند غزة والمقاومة.

القاهرة الاخبارية استشهاد فلسطيني الضفة الغربية