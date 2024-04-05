طهران تتوعد بمعاقبة إسرائيل بعد استهداف مجمع السفارة الإيرانية

توعدت إيران مجددا، اليوم الجمعة، بمعاقبة إسرائيل خلال جنازة 7 ضباط لقوا حتفهم في غارة جوية على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يشتبه في أن إسرائيل شنتها هذا الأسبوع.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" إن إسرائيل في مرمى إيران على حد وصفه. وخلال كلمة له، أضاف سلامي أن أي هجوم ضد بلاده لن يمر دون رد، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق والتي أدت لمقتل عددٍ من كبار قادة الحرس الثوري.

سلامي قال أيضا إن الرسائل التي تصل لإيران من داخل غزة تقول إنه لا مشكلة لديهم في الصمود على حد تعبيره.

إلى ذلك قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران محسن رضائي إنه تم اتخاذ قرار الانتقام من إسرائيل وسينفذ.

وأظهر التلفزيون الحكومي الإيراني متظاهرين يحملون صور القتلى، ولافتات تحمل شعارات مثل "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا".

وسُجي نعشا اثنين من الضباط القتلى في العاصمة طهران حيث ترددت الهتافات ولوّح بعض الحاضرين بالعلم الفلسطيني. ومن المتوقع أن يُدفن الضباط السبعة في وقت لاحق اليوم الجمعة.