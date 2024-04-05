مي فاروق عن خطيبها محمد العمروسي: حلى حياتي وأفضل الظهور على طبيعتي

‎قالت الفنانة مي فاروق إنها تحرص حاليًا أن تظهر أمام الجمهور بشكل طبيعي دون وجود اي فلتر، وتابعت في تصريحاتها لراديو إنرجي ٩٢.١: “كل شخص بيشوف الاخرين بطريقته ”.

وتابعت: "‎ولهذا السبب اصبحت لا أهتم بتوضيح الصورة لو اهتزت واتركها للزمن، فشغلي وحفلاتي هما الجزء الظاهر من صوري للجمهور".

‎وأكملت: "ناس كتير ظلت حاكمة عليا بصورة مسبقة إني مغرورة ومرأة حديدية يمكن ده من وقفتي على المسرح أو لأني بعيدة.. بعد وقت الأغلبية شافوا إني في حالي وماشية على الله وبسبب ده مبحكمش على غيري..".

‎وأكملت مي فاروق تصريحاتها: "القرب في حياتي بيكون للمقربين كان لوالدي ووالدتى رحمة الله عليهم، وحاليا أخويا وأسرته وولادي وصاحبة عمري رباب وصحابي اللي ماسكين شغلي ومؤخرًا محمد ربنا رزقني بيه وحلى حياتي.. هن منطقة الأمان ليا ومش مستعدة أخسر منهم حد لأنهم بيحبوني بجد".

‎وتابعت: "ولادي نور حياتي أتمنى أكون أم يتشرفوا بيها"، وعن التخطيط في حياتها قالت:"أنا من الناس اللي بتهتم بالتخطيط وبفكر كثير لدرجة مجهدة ومترددة في اتخاذ أي قرار بس اكتشفت إن اللي بيجي صدفة أحلى رغم إن عدم التنظيم بيسببلي توتر"،

‎ وأضافت: "كثير في شغلي وفي مواقف في حياتي حاجات كنت بتعامل معاها من منظور معين ولما الظروف اتغيرت وشفت الزوايا كلها فهمت الصح.. المبادئ والأخلاق والدين لهم زاوية واحدة".

‎وعن الصور التي تفضل دايما الظهور فيها والتقاطها، قالت: "صور الذكريات أو الأبيض وأسود بالنسبة لي هي كل حاجة لها علاقة بطفولتي وحياتي وسط والدي ووالدتي وهي أحلى فترات حياتي وأفضل الصورة الشخصية وأنا لوحدي لأن واحنا وسط الناس في صور جماعية بيتفرض عليكي شكل من التصرفات مش دايما بيكون طبيعي".

‎وعن صور فلسطين الأخيرة قالت: "صور أحداث غزة غيرت كثير فينا وفي الشعوب المختلفة التي لا تعرف الحقيقة بجانب تغييرها لمعتقداتنا".