في الجمعة اليتيمة.. الآلاف يتمكنون من الصلاة في المسجد الأقصى رغم القمع الإسرائيلي



شهدت القدس المحتلة لقطة مهمة يوم الجمعة اليتيمة تمكن الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، رغم المنع والتنكيل الذي قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



رغم المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمنع الصارم لوصول المصلين إلى المسجد الأقصى، تجمع آلاف المصلين من القدس والمناطق الفلسطينية المجاورة عند بوابات الحاجز الإسرائيلي للدخول إلى القدس القديمة والمسجد الأقصى. وتصادفت هذه الصلاة مع الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، الأمر الذي له أهمية خاصة لدى المسلمين.

وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث نشرت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة لمنع الوصول إلى المسجد. وعلى الرغم من ذلك، تمكن الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد وأداء صلاة الجمعة في رحابه.



يأتي هذا الحدث في سياق تصاعد التوتر في القدس المحتلة، حيث تواصل إسرائيل سياستها القمعية ضد المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى. كما أن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.