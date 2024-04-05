البحيرة ترفع درجة الاستعداد لعيد الفطر المبارك

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن تشكيل غرف عمليات فرعية تابعة للغرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الوحدات المحلية لمتابعة انتظام العمل وتواجد القيادات في مواقعها خلال عيد الفطر المبارك.

وأكدت نائب المحافظ، أهمية مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم، والتأكد من جودة اللحوم والأسماك المملحة والرنجة والفسيخ المعروضة بها، بهدف ضمان سلامة المواطنين.

ووجهت نائب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارة الشركات ومديري مديريات الأوقاف والتموين والمرور ومرفقي الإسعاف والحماية المدنية ومديري مشروعات المواقف والنقل الداخلي في المحافظة، بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

كما وجهت باستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة، وتكثيف الحملات على الأسواق لمراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، ومكافحة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة فرق رصد التعديات على الأراضي الزراعية وإزالةالبناءات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانونن وتشديد إجراءات سلامة الطرق وتوفير الحماية المرورية، وضمان تنظيم حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين خلال فترة العيد.