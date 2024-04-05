الليلة..الأهلي يواجه الزمالك فى ثان جولات نهائى دورى رجال الطائرة

يلتقي فريق رجال كرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، فى ثان جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح الأهلى فى الفوز بالجولة الأولى بنتيجة 3/0

وفى حالة فوز الأهلي الليلة سيتوج باللقب، بينما فى حالة فوز الزمالك سيتم اللجوء للعب مباراة يوم الأحد القادم.

بينما يتنافس على البرونزية سموحة مع سبورتنج فى التاسعة مساءً.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة

ومثلهما الأهلى والزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت بينما فاز الأهلى على سبورتنج.