آخر جمعة في رمضان.. لماذا وصفها الفاطميون بـ"اليتيمة"؟

"الجمعة اليتيمة" هي آخر جمعة في شهر رمضان، هكذا توصفها الناس لا سيما عشاق الشهر الكريم من ينظرون عام بعد عام هم الذين تتخلل مشاعرهم بالحب الغامر بالشهر الكريم، والذين وصفوا في الأثر بالتقرب إلى الله بانتظاره وعدم حرمان أجره .

وقد وصفت باليتيمة لأنها تختم الشهر الكريم ولا يعقبها جمعة أخرى قبل وهى تعرف أيضا بالجمعة الحزينة أو جمعة الوداع.

وعلى الرغم من عدم وجود أصل ‏شرعي لهذه التسمية إلا أنها مجرد سلوك اجتماعي مرتبط بالعادات والتقاليد الراسخة ويحتفلون بها الكثير من المسلمين بتأدية صلاة الجمعة اليتيمة في المساجد، حيث ‏يخصص الخطيب خطبته على فضائل الشهر الكريم والتحسر على قرب انقضائه.

ويذكر أن سبب التسمية يعود إلى ما اعتادت عليه مصر من حضور الخلفاء والملوك والأمراء احتفائهم بصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كعادة سجلها التاريخ الإسلامي من عصر الدولة الفاطمية، حيث يجتمع الناس لأدائها بجامع عمرو بن العاص وكان الخليفة الفاطمي يصلي أيام الجمع الأربعة بمساجد مختلفة من بينها مسجد الحاكم، والذي عني خلال تلك الحقبة باستقبال الجمعة الثانية والجامع الأزهر الذي اختص بالجمعة الثالثة فيما كانت الرابعة واليتيمة من نصيب مسجد عمرو فكان يصرف له من خزانة المال التوابل الند وماء الورد والعود برسم بخور الموكب وعقب الصلاة يذاع بلاغ رسمي عرف بسجل البشارة.