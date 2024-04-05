شنق نفسه بحبل.. التصريح بدفن جثة عامل عثر عليه ميتًا داخل شقته بالصف

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة عامل عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة الصف، وصرحت بدفن جثمانه عقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن الجثة لعامل يدعى "وليد.ف." 47 سنة، يرتدي ملابسه كاملة يتدلى من مروحة سقف غرفته، ولا توجد آثار كسر بمنافذ ومخارج المسكن.

بدأ الحادث بتلقى مأمور مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مسئول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل شقته بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لعامل وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتوفى قرر التخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية، وصنع مشنقته بحبل مثبت بجنش المروحة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.