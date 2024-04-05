دراسة حديثة تكشف تأثير انقطاع الطمث على الصحة العامة

كشفت دراسة حديثة أن انقطاع الطمث يسبب انخفاضا سريعا في صحة قلب المرأة، وأن انخفاض مستويات هرمون الأستروجين (المسؤول عن تنظيم الدورة الشهرية) يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين والعديد من الأمراض الخطيرة .

وكانت قد شملت الدراسة فحص 579 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث تم علاجهم بالستاتينات للسيطرة على نسبة الكوليسترول لديهن وقاس باحثو مركز هاربور الطبي، كاليفورنيا مدى تراكم الدهون والكالسيوم والمواد الأخرى المرتبطة بأمراض القلب في الشرايين باستخدام فحوصات كالسيوم الشريان التاجي (CAC)، كما أجروا فحصين بفارق عام ليجدوا أنه كلما ارتفعت درجة CAC زاد خطر الإصابة بنوبة قلبية أو أحداث قلبية أخرى.

وكشفت النتائج أن تراكم الترسبات يتسارع لدى النساء بعد انقطاع الطمث مقارنة بالرجال، مما يشير إلى أن العديد من النساء يعانين من ارتفاع حاد في خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت الدكتورة إيلا إشعيا من مؤسسة القلب البريطانية، إن بعد انقطاع الطمث يكون لدى النساء كمية أقل بكثير من هرمون الأستروجين وهذا يؤثر على طريقة تخزين الجسم للدهون حتى أنه يؤثر على طريقة تجلط الدم وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال البروفيسور فيجاي كوناديان من مؤسسة القلب البريطانية يمكن أن يسبب انقطاع الطمث تغييرات في جسم المرأة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة تخزين الدهون في البطن، وغالبا ما يكون ذلك دون خطأ من المرأة نفسها.

تؤكد هذه الدراسة أن الستاتينات وحدها ليست كافية للمساعدة في تقليل خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية نحن بحاجة إلى تزويد النساء بالأدوات والمعرفة اللازمة لتولي مسؤولية صحتهم وطلب المساعدة من الأطباء لحمايتهن من مشاكل القلب في المستقبل.