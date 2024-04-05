اشتباكات وانفجارات متتالية بعد اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال بمخيم نور شمس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة وانفجارات متتالية بعد اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، تزامنًا مع اقتحام مخيم نور شمس، وتم تفعيل صافرات الإنذار بعد الاشتباه بوجود قوات خاصة إسرائيلية داخل المخيم.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، كما تستمر الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفها على شواطئ القطاع من الشمال للجنوب.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا مدفعيًا استهدف محيط أبراج الأسرى شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان، غرب بيت لحم، وتركزت في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.