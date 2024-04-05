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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عرابة جنوب مدينة جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، معززة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وتمركز جيش الاحتلال في البلدة، كما نشر الاحتلال الإسرائيلي جنوده في شوارع البلدة.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، كما تستمر الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفها على شواطئ القطاع من الشمال للجنوب.

وأمس الخميس، أصيب ثلاثة أطفال فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وداهمت جنود الاحتلال عددًا من المنازل، واعتدى على عدد من الفلسطينيين بالضرب، ما أدى لإصابتهم برضوض وكدمات.

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