كيربي: بايدن أعرب لنتنياهو عن مخاوفه بعد الهجوم على عمال الإغاثة

أكد جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه بعد الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشتهما الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد تقييم علاقتها مع إسرائيل حتى تغير سلوكها وأسلوبها في التعامل مع الأوضاع بقطاع غزة، وأنه يجب على إسرائيل تغيير سياستها تجاه الوضع في قطاع غزة وإلا ستغير الولايات المتحدة الأمريكية من سياستها.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل رؤية زيادة كبيرة في المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وتراجع العنف ضد عمال الإغاثة والمدنيين، بجانب تطلعها إلى خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة في قطاع غزة.