تعرف على فضل ليلة القدر.. ولماذا سميت بهذا الاسم ؟

يتحرى المسلمون خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان عن ليله القدر، حيث أن تلك العشر هي ايام العتق من النيران، وقد ذكر القرآن الكريم أن ليلة القدر عبادتها خير من الف شهر في سورة "القدر'.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو سابق نشرته على الصفحة الرسمية على قناتها بمنصة «يوتيوب»، أن بعض الفقهاء يقولون إن ليلة القدر تنتقل بين العشر الأواخر من شهر رمضان، فيما يعتقد البعض الآخر أنها توافق ليلة 27، وآخرون يقولون إنها ليلة الجمعة الوترية الأخيرة من رمضان.

أوضحت الإفتاء أنه ورد في فضل إحياء ليلة القدر أحاديث عدة، منها أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»، رواه مسلم والبخاري.

فضل ليلة القدر

وإن من فضائل شهر رمضان وجوائزه العظام: تضمنه لليلة القدر، وهي ليلة عظيمة القدر، ضاعف الله فيها أجر العمل الصالح لهذه الأمة أضعافا كثيرة. فقد تنزل القرآن في هذه الليلة، بقوله سبحانه وتعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر* وما أدراك ما ليلة القدر}

وقال الله جل وعلا: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين} [الدخان: 3].

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وصفها الله سبحانه بأنها مباركة؛ لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن القرآن أنزل فيها.

إن العبادة في تلك الليلة خير من عبادة ألف شهر. الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة والعتق من النار. أنها سلام من الآفات والعقوبات. من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.