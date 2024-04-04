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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 6 أشخاص إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام كافيتريا قها اتجاه بنها، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سياره نصف نقل أمام كافيتريا قها اتجاه بنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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