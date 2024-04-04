إيران: انتهاء الاشتباكات بين الحرس الثوري وجيش العدل البلوشي

أعلن مسؤولون إيرانيون، انتهاء الاشتباكات بين الحرس الثوري وجيش العدل البلوشي.

وأشار المسؤولون اليوم الخميس، إلى مقتل 11 من الحرس الثوري والأمن و15 من جيش العدل في الاشتباكات.

وفي سياق آخر، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن "العمل الإرهابي الذي قام به الصهاينة في القنصلية الإيرانية بدمشق هو نتيجة عجزهم وهزيمتهم".

وقالت هيئة الأركان الإيرانية في بيان: إن "الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظًا أكثر جراء الهجوم على قنصليتنا في دمشق".

وأضاف البيان أن "تعرض الكيان الصهيوني للإذلال أبرز طبيعته الهمجية وقام بقتل ألوف الأطفال والنساء والناس العاديين بدعم وأسلحة الأمريكيين".

وتابع البيان، إن "العمل الجبان والإرهابي للصهاينة انتهاك للأعراف والقوانين الدولية، ومؤشر على عجز وخزي العدو وبلا ريب".