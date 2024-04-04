جهاز الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة في غزة

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس 4 أبريل 2024، عن إحصائية صادمة بخصوص العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتأثيره على الأطفال.

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، إلى جانب أن 43،349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ181، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب البيان الصادر من جهاز الإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني فإن ما يزيد على 14،350 شهيدًا من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة، كما شكل كل من النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7،000 شخص.