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الخميس 04 أبريل 2024
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فضائيات

"الصحة" تكشف تفاصيل إطلاق التطبيق الإلكتروني للغسيل الكلوي

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
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علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على إطلاق الوزارة تطبيق الكتروني لمرضى الغسيل الكلوي، قائلا إنه يأتي في إطار التيسير على المرضى للحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الخميس، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم من خلال تطبيق إلكتروني، إضافة إلى مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التطبيق يتيح المتابعة الفورية لنتائج التحاليل، لافتا إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 1.5 مليار جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة.

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