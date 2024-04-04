فلسطين.. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري بمدينة رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على شاب فلسطيني خلال اقتحام مخيم الأمعري بمدينة رام الله.

واستهدف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلين في مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل، منهم 7 شهداء بينهم 3 أطفال، استشهدوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

كما شن الاحتلال حملة اقتحامات واسعة اليوم، فاقتحم بلدة قباطية جنوب جنين، وقام باعتقال 3 شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في البلدة ، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وداهمت منزل مواطن فلسطيني داخل البلدة.

كما شهدت منطقة البطن السمين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة حملة تدمير ونسف، قام بها الاحتلال الإسرائيلي على عددًا من المنازل.