قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين وتعتقل ثلاثة شبان

في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، وصورت منازل عدد من الشهداء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل في حي كميل، واعتقلت الشبان: أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما صورت منازل 3 شهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد إسماعيل زكارنة، كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير يوسف أبو زينة في البلدة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.