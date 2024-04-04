«دنقل» مديرًا للإدارة العامة لإرضاء المتعاملين بـ«الرعاية الصحية»

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد دنقل، مديرًا عامًا للإدارة العامة؛ لإرضاء المتعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

يشار إلى أن الدكتور أحمد دنقل، عمل أخصائيًا اجتماعيًا نفسيًا بالعديد من منظمات المجتمع المدني، ومديرًا لمكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وأخصائي متابعة بمركز معلومات مجلس الوزراء، ثم مديرًا للتدريب بالادارة العامة للموارد البشرية، ومديرًا لإدارة الأزمات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، حتى شغل منصب مديرًا للإدارة العامة لرضاء المتعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية.



و«دنقل» حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة، مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد.

ولفتً إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد أحمد السبكي، الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، مؤكدًا على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.