خلال إفطار المحبة الرمضاني.. أئمة الأزهر يصلون المغرب داخل الكنيسة الأسقفية

نظمت إبروشية الكنيسة الأسقفية إفطار رمضاني، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رحب رئيس الأساقفة سامي فوزي بالحضور قائلًا: نحن نجتمع في هذا الشهر الكريم على مائدة المحبة والوحدة، إذ يتيح لنا الفرصة لتبادل الصداقات كأسرة واحده، حيث تكون المودة هي أساس العلاقة التي تربطنا جميعًا نحن أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا على أن الاشتراك في المائدة الواحدة هو علامة على الود والمحبة.

وشارك رئيس الأساقفة الشرفي منير حنا قائلًا: الأزهر الشريف شريك للكنيسة الأسقفية منذ عام ٢٠٠٢م طبقًا للأتفاقية التي أُقيمت بين رئيس أساقفة كانتربري وشيخ الأزهر المرحوم الدكتور سيد الطنطاوي، وهذه الشراكة أثمرت بإنشاء المركز المسيحي الإسلامي التابع للكنيسة الأسقفية، مستكملًا: إن المجتمع المصري يواجه تحديات عديدة كأي مجتمع متنوع الثقافات ويحتاج إلى مجهود كل مؤسسات المجتمع للحفاظ على وحدة المجتمع، إذ تعمل الكنيسة الأسقفية على خدمة المجتمع والمحافظة على وحدته الوطنية.

وأعرب الدكتور أبو زيد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية وممثل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، عن شكره لكل المنظمين لهذة المناسبة، مضيفًا: قدمت مصر أعظم مثال للمواطنة، وأعرب عن أمله أن يكون هذا العام مختلف عن أي عام لأن بداية صوم رمضان متحد بصوم الأقباط، وهذا يدل على أن مصر بلد الحضارة والتقدم والرقي.



وتحدث الدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة مفتي الجمهورية قائلًا: أتقدم لكم جميعًا بخالص الشكر والأمتنان لهذة الدعوة في هذة الكنيسة المباركة والأرض الطيبة، مؤكدًا على أن الشراكة تؤدي لحلول كثيرة، حيث لدينا إلتزام ديني من الإسلام والمسحية للتعاون على البر والتقوى.

وأضاف السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، أصلي أن يملائنا الله بالسلام والمحبة في هذا الشهر الكريم، خاصة لأحبائنا في غزة والسودان وليبيا، مضيفًا: " رمضان في مصر حاجة تانية "

وقال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق في كلمتهِ: مصر كرمها الله كما لم يكرم أي مكان لأنها المكان الوحيد الذي ظهر وتكلم فيه الله وذلك في جبل الطور في مصر، ولن نجد أي تفرقة في مصر، حيث منحني قداسة البابا تواضروس الثاني الشرف أن أكون رئيس مجلس مسار العائلة المقدسة.

وأكد الدكتور الواعظ عرفة محمد ممثل عن الدكتور نظير عياد من مجمع البحوث الإسلامية، على أن مصر جسدت روح المواطنة فيها، إذ يكون شهر رمضان هو شهر التسامح والنقاء، وندعوا الله في هذا الشهر أن يوفق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمله وإدارته لمصرنا الحبيب ويجعل مصر في أمان وسلام.

وقال الكاتب والمُفكر حسام بدراوي في كلمتهِ: أن التفرقة لم تكن موجودة بيننا، حيث أن جمال مصر في تعددها الذي يخلق نسيج ولوحه فنية نادرة الوجود في الكثير من البلاد.

حضر اليوم الدكتور عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الأسبق، السفيرة نوالا أوبراين سفيرة أيرلندا في مصر، مهياد طواكلي نائبة سفير السويد، السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر للشؤون الخارجية، والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، وإيمانويل سوهر السكرتير الثاني بالسفارة الكندية، كاميل ثيبوت دبلوماسية بالسفارة الفرنسية.

وشارك بالحضور أيضًا الأب إيمانويل بيساني، مدير المعهد الدومينيكاني للدراسات الشرقية، الدكتور عزة رمضان أستاذ جامعة الأزهر الإسلامي، الدكتور إسماعيل عبد الله أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أنور عثمان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، ومجموعة من الوعّاظ والواعظات من مجمع البحوث الإسلامية.