ads
الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

عشرات الآلاف يشاركون في صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

جانب من أداء صلاتي
جانب من أداء صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تجمع آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والتضييقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف شخص أدوا الصلاة في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة، مظهرين روح الصمود والمثابرة في وجه التحديات والاعتداءات الإسرائيلية.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمسجد تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت عناصرها عند أبواب المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وقامت بتفتيش عدد من الشبان وفحص هوياتهم، محاولة منها فرض سيطرتها وترويع المصلين.

وعلى الرغم من محاولات الاحتلال لإخافة المصلين ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلا أن عددا من المبعدين عن المسجد نظموا صلاة العشاء عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط في البلدة القديمة، مؤكدين استمرارهم في الصمود والتصدي لممارسات الاحتلال.

القدس التراويح المسجد الأقصى