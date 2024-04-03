عشرات الآلاف يشاركون في صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

شهدت مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تجمع آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والتضييقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف شخص أدوا الصلاة في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة، مظهرين روح الصمود والمثابرة في وجه التحديات والاعتداءات الإسرائيلية.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمسجد تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت عناصرها عند أبواب المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وقامت بتفتيش عدد من الشبان وفحص هوياتهم، محاولة منها فرض سيطرتها وترويع المصلين.

وعلى الرغم من محاولات الاحتلال لإخافة المصلين ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلا أن عددا من المبعدين عن المسجد نظموا صلاة العشاء عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط في البلدة القديمة، مؤكدين استمرارهم في الصمود والتصدي لممارسات الاحتلال.