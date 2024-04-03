موسكو تفند تصريحات تصريحات زيلينسكي بشأن تخطيط روسيا لتعبئة جديدة

دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، بشدة الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول تخطيط روسيا لإجراء تعبئة جديدة.

وأكد بيسكوف أن الادعاءات التي تم تقديمها من قبل زيلينسكي لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنها تشكل محاولة لتشويه صورة روسيا وتشويه سمعتها على الساحة الدولية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تأكيده على أن الأنباء التي تم تداولها حول تجنيد 300 ألف عسكري إضافي في روسيا عارية تماما من الصحة.

وأضاف مدفيديف أن تصريحات زيلينسكي تأتي في إطار سلسلة من المحاولات الخبيثة لتحريض العداء ضد روسيا، مؤكدًا أن الأوضاع الداخلية في روسيا تسير بشكل طبيعي ولا تتطلب حملات تجنيد جديدة.

وفي تصريح سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدم وجود حاجة لإجراء حملة تعبئة جديدة في روسيا، نظرًا للكم الكبير من المتطوعين للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي، مؤكدًا على جاهزية البلاد للتصدي لأي تحديات أمنية تواجهها.