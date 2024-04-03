طلب إحاطة بشأن انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 ,213 من اللائحة الداخلية للمجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق.

وأشار خالد أبو نحول، إلى ورود شكاوي من مواطنين بسبب تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، يتم بيعها للمواطنين بعد انقضاء أشهر على تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشكاوي مرفق بها صورا لسلع انتهت صلاحيتها منذ يناير الماضي، وأن مواطنون أكدوا مواصلة بعض التجار البيع بطريقة الغش رغم لفت نظرهم، وأن هذه السلع يتم بيعها مرارا في السابق بعد انتهاء صلاحيتها.

وتابع النائب: "في تتبع الشكاوى، تبيّن لنا نقل بعض البقالين الحبوب الجافة مثل الفول المدمس وغيره من البقوليات من أكياس منتهية الصلاحية وبيعه في أكياس عادية غير مدون عليها تاريخ، يتم اكتشافها من رداءة جودتها أو تسوّسها".

وطالب النائب خالد أبو نحول، بتدخل الجهات الرقابية فأين وزارة التموين لردع هذه الكوارث ومنعها من خلال مسؤوليها في مديريات التموين بكل محافظة، والرقابة على سوق السلع الغذائية، وإحالة طلب الإحاطة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.