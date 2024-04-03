«سالي عبدالرؤوف» رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتورة سالي عبدالرؤوف، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية .

حصلت الدكتورة سالى عبدالرؤوف على بكالوريوس الطب و الجراحة من جامعة طنطا ، ثم ماجستير باثولوجى اكلينيكى من جامعة الإسكندرية ، ثم دبلومة ادارة الجودة الشاملة فى القطاع الصحى من الجامعة الأمريكية – أكتوبر 2010، كما حصلت على البورد الامريكى فى جودة الرعاية الصحية يوليو 2011 ، ثم دبلومة ادارة المنشآت الصحية والمستشفيات من الجامعة الأمريكية مايو 2013 ، كما حصلت على ماجستير ادارة الاعمال من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اغسطس 2019 ، حيث عملت محاضر بكلية الدراسات العليا ، بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وايضا محاضر بمعهد النقل الدولى ، بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

وحصلت سالى عبدالرؤوف على برنامج المهارات القيادية للعاملين بالمستوى الاشرافى بالهيئة العامة للرعاية الصحية ،الاكاديمية الوطنية للتدريب

وحصلت على برنامج اعداد القادة من جامعة هارفارد بامريكا ، كما حصلت على برنامج اقتصاديات الصحة من البنك الدولى،و برنامج ادارة المستشفيات ببعثة وزارة الصحة لدولة الصين

عملت الدكتورة سالى عبدالرؤوف ، مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، ثم مساعد مدير الطب العلاجى ومدير مركز تدريب كوم الدكة بالإسكندرية ، ثم مدير إدارة المستشفيات ومساعد مدير الطب العلاجى بالإسكندرية ، ثم مدير عام الادارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذى بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، ثم مدير عام الادارة العامة لشئون الافرع .

حول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد

ولفتً إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

أكد أحمد السبكى، الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.