رئيس جامعة المنوفية يشارك بحفل الإفطار الجماعي لطلاب المدن الجامعية والوافدين

شارك الدكتور أحمـد القاصد رئيس جامعة المنوفية طلاب المدن الجامعية ، طعام الإفطار خلال حفل الإفطار الجماعي لطلاب بالمدن الجامعية ،رافقه ،الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

وخلال الحفل، قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للطلاب وقيادات الجامعة والعاملين بقرب حلول عيد الفطر المبارك و العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب و ذوي الهمم ، والطلاب الوافدين في بيتهم الثاني فى هذه الأجواء الرمضانية المباركة ، مؤكدًا أن الجامعة تهتم اهتماما خاصا بالطلاب و تحرص علي تقديم الدعم والرعاية التعليمية والاجتماعية لهم .

وأشار القاصد إلي أن تنظيم مثل هذه الاحتفالية تخلق جو اجتماعي وأسري فيه مودة وتقارب وتخلق نوعا من التواصل بين الطلاب وبعضهم وبين اساتذ تهم وقيادات الجامعة وحث الطلاب على الاجتهاد في الدراسة والاستفادة من جميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة .

واستمع رئيس الجامعة في حوار مفتوح للطلاب للتعرف علي اقتراحاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات التي تقدم إليهم بالمدن الجامعية باعتبار أن المدن الجامعية هو بيتهم الثاني كما حرص علي أداء صلاة المغرب مع الطلاب .

وأوضح القاصد أن المدن الجامعية ملتزمة بتقديم وجبات متوازنة ومناسبة للطلاب بنفس الجودة والكميات رغم إرتفاع الأسعار ، مشيرا إلي حرصه علي متابعة جودة ما يقدم من أطعمة وخدمات للطلاب وعمل زيارات مفاجئة متكررة للمدن الجامعية المختلفة حرصا علي راحة وسلامة الطلاب ، مؤكدا علي أن بابه وجميع قيادات الجامعة مفتوح دائما للطلاب لحل أي مشكلات قد تواجههم أثناء الدراسة او الإقامة بالمدن الجامعية .

وأكد القاصد للطلاب علي تحسين و توفير خدمة الإنترنت والواي فاي بجميع المدن الجامعية بسرعة مناسبة قبل إنتهاء الفصل الدراسي الثاني إلى جانب توفير مبردات مياه إضافية بالمدن مع ارتفاع درجة حرارة الجو .

كما كلف القاصد إدارة جودة الاغذية بالإدارة العامة للتفتيش الفني بعمل استبيان للطلاب حول الخدمات والتغذية المقدمة بوحدات المدن المختلفة لضمان جودة و تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم .

كما قدم الدكتور حازم صالح التهنئة للطلاب بشهر رمضان الكريم مؤكدا لهم أن الحياة الجامعية تعد فرصة للطلاب للاستفادة من الأنشطة الطلابية والمشاركة المتنوعة في كل ما يساهم في تشكيل شخصية الطالب، بالإضافة لما يكتسبه من المقررات الدراسية والتي تشكل الكيان المعرفي والمستقبل الوظيفي للطالب

من جانبه أكد الدكتور ناصر عبد الباري علي أن رئيس و قيادا ت الجامعة حرصت على المشاركة في حفل الافطار الجماعى لطلاب المدن الجامعية وذلك احتفالا بشهر رمضان الكريم لتعزيز التواصل بين قيادات الجامعة وطلابها.

هذا وقد أعرب طلاب المدن الجامعة المصريين والوافدين عن سعادتهم بهذا اللقاء والتجمع الأسري مقدمين الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومديري المدن الجامعية و حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة .