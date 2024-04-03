استعدادات "تموين الإسكندرية" لاستقبال عيد الفطر

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة لاستقبال فعاليات عيد الفطر المبارك.

وأعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية اعتماد خطة استقبال عيد الفطر المبارك على عدة محاور، كالتالي:

غرفة عمليات مركزية

تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التموينى بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات و فرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فوريا.

المخابز البلدية

تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتى

وشدد على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية و مستلزمات العيد من اللحوم و الدواجن و الأسماك الطازجة و المملحة و كعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، و كذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز.

تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة و المعلن عنها.

الأسواق العامة و السلاسل التجارية .

تسيير حملات تموينية يومية صباحية و مسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية و رصد اى نقص في اى سلعة غذائية و غير غذائية و التأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة و اللحوم و الدواجن و الأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين و كذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين و التأكد من صلاحية السلع و مصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.

ووجه وكيل الوزارة جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية و المخابز البلدية و الأسواق.