رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مستشفي الطوارئ

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، جولة تفقدية لمبني مستشفى الطوارئ بالجامعة، للوقوف على اخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفي الجامعي، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، ومسؤولى الشركة الوطنية للمقاولات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

وخلال جولته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن مبني مستشفي الطوارئ بالجامعة أوشك على الانتهاء في القريب العاجل، فالجامعة تسابق الزمن للانتهاء من إنجاز هذا الحلم الكبير في إطار استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بها بإنشاء المستشفيات الجديدة ذات التخصصات الضرورية والملحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن، وبما تتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة .

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مستشفى الطوارئ بالجامعة يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم أبناء كفر الشيخ، بدلًا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار وستمائة مليون جنيه شاملة التجهيزات، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ.

جدير بالذكر أن مبنى مستشفى الطوارئ بالجامعة يحتوى على دور ارضي + 8 دور متكرر - مساحه الدور الأرضى 5000 م2 اجمالي المساحة 45000 م2، يحتوي الدور الاول على قسم الطوارئ عدد 36 سرير إقامة، غرف العناية المركزة والانعاش عدد 11 سرير عناية مركزة ( نوعي )، ويحتوي الدور الثاني على قسم الحروق عدد 3 غرف عمليات حروق من الدرجة الثالثة، قسم بنك الدم عدد 22 سرير إقامة، قسم الطوارئ عدد 10 سرير عناية مركزة، ويحتوي الدور الثالث على قسم الغسيل الكلوي عدد 75 سرير غسيل كلوي (نوعي)، ويحتوي الدور الرابع على قسم العمليات عدد 7 غرف عمليات وعدد 2 عمليات ولادة، قسم العناية المركزة عدد 30 سرير عناية مركزة (نوعي)، قسم الحضانات عدد 30 حضان، ويحتوي الدور الخامس على قسم العناية الفائقة عدد 30 سرير عناية فائقة (نوعي)، والدور السادس يحتوي على قسم العناية الفائقة عدد 30 سرير عناية فائقة (نوعي)، قسم الاقامة عدد 52 سرير إقامة، ويحتوي الدور السابع على 122 سرير إقامة، والدور الثامن ايضاً يحتوي على 122 سرير إقامة، ويحتوي الدور الاول والثامن على استراحة للاطباء والتمريض 101 سرير، بإجمالي 690 سرير.