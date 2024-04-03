رئيس جامعة قناة السويس يُعلن فوز داليا صبري بجائزة الأبحاث المُوجهة لخدمة المجتمع

اعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن نتائج فحص وتقييم المرشحين لجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع لغير أعضاء هيئة التدريس- لعام 2023-2024- أسفرت عن فوز الدكتورة داليا محمد صبري بمعهد بحوث التقنية الحيوية بالجائزة.

جاء ذلك أثناء ترأس رئيس جامعة قناة السويس للجنة العليا للتحكيم في الجوائز التي يقدمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتحديد الفائز بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع لغير أعضاء هيئة التدريس ( العاملين - الهيئة المعاونة) لعام 2023-2024.

وذلك بحضور جميع أعضاء اللجنة الدكتور العربي هندي شندي شميس الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور إبراهيم القرش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور شريف محمد عبد الحق رضوان الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور عبادي محمد عادل القاضي الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان.

وأشار "مندور" إلى أن أهم شروط الجائزة تتمثل في أن يكون البحث المقدم له مردود مجتمعي أو بيئي على المستوى الإقليمي أو القومي، وقابل للتسويق بين وحدات الإنتاج سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مع قابليته للتطبيق باستخدام الإمكانيات المتاحة، ومنشور في مجلة علمية متخصصة خلال الثلاث سنوات السابقة للتقدم به.

وأوصى أن يتم زيادة عدد الفائزين بالجائزة العام القادم ليصبح الفائزين أثنين، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة تقييم الجوائز المالية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للنظر في زيادة قيمتها المالية.

شارك بالاجتماع المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمحاسبة منى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.

يُذكر أن الدكتورة داليا محمد صبري فازت بالجائزة عن بحث بعنوان : ابتكار بصمة للكشف السريع في البول عن ارتداد سرطان المثانة غير المتوغل بعضلة المثانة.