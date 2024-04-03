وصول جثامين أعضاء الفريق الإنسانى للإغاثة التابع للمنظمة المطبخ المركزى العالمى

وصل الي الجانب المصري اليوم الأربعاء، جثامين أعضاء الفريق الإنسانى للإغاثة التابع للمنظمة الخيرية العالمية المطبخ المركزى العالمى أو وورلد سنترال كيتشن وذلك عبر ستة سيارات اسعاف تجري نقلهم حاليا الي مطار العريش الدولي منهم 3 جثامين من بريطانيا وجثمان بولندي وجثمان استرالي وجثمان كندي أمريكي الجنسية .

وأدن الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلى لسبعة أعضاء من الفريق الإنسانى للإغاثة التابع للمنظمة الخيرية العالمية المطبخ المركزى العالمى أو وورلد سنترال كيتشن، أثناء سفرهم لتوصيل الغذاء إلى الفئات الأكثر ضعفا في قطاع غزة بالمروع.

وجاء في بيان صحفي صدر عن المفوضية الأوروبية وممثل الشئون الخارجية جوزيف بوريل، نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يحث على التنفيذ السريع للالتزام المعلن من قبل السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسؤولين.

وأضاف البيان، أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 طالب بوقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كما أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة للأطراف. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفورى والفعال.