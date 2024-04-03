مياه سوهاج تجرى مراجعة وصيانة لـ321 منظومة شبه وكلور بالمحطات

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مراجعة وصيانة عدد 321 منظومة شبه و كلور بمحطات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظه وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

واضاف رئيس مياه سوهاج أن إدارة منظومة الكلور تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية على مدار اليوم للتعامل الفوري مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات بالاضافه الى تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وإجراء الصيانة فى حضورهم لرفع كفاءتهم العمليه .

واوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانه انه جارى مراجعه و صيانه 255 منظومه كلور بمحطات المياه على مستوى المحافظه ، والتأكد من انتظام حقن الكلور بوحدات المحطات و ضبط الجرعات للكلور واضاف انه جارى مراجعه وصيانه عدد 25 منظومه كلور بمركز البلينا و32بمركز جرجا و25منظومه كلور بدار السلام و22 بمركز المنشاه و41 منظومه بمركز سوهاج و40منظومه بمركزى اخميم وطهطا و21 بمركز ساقلته وعدد 19 بمركز المراغه و12 بمركز جهينه وعدد 18 بمركز طما هذا بالاضافه الى اصلاح وصيانه عدد66 منظومه شبه بجميع محطات المياه بجميع المراكز .