بعد شهرين بالمستشفى.. وفاة طالبة طب دهسها نجل مصرفي شهير بالتجمع الخامس

توفيت طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بعد شهرين من مكوثها فى المستشفى تصارع الموت، بعدما دهسها نجل مصرفي شهير بسيارته بمنطقة التجمع الخامس.

كان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقي بلاغَا من شرطة النجدة، بوجود مصادمة ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطرى بجامعه القاهرة، ونُقلت للمستشفى في حالة حرجة.

بإجراء التحريات، تبين أنه حال سير سيارة ملاكي “ماركة بي إم دبليو” كحلي اللون، والتراخيص سارية، قيادة “عبد الله.أ” (18 سنة)، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب فى إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

بسؤال المتهم، قرر بأنه خلال سيره بالسيارة، فوجىء بسيدة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في اصطدامها وحدوث إصابتها، ما دفعه إلى التوقف والاتصال بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

بمعاينة السيارة، تبين وجود تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامي وكسر “الإكصدام” والمرآة بالجانب الأيمن، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن و"الكبوت".

وتوفيت الطالبة اليوم فى المستشفى متأثرة بإصاباتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.