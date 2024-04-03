مصرع وإصابة 3 عمال في انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

لقى عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، ووجود متوفى ومصابين.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بمعدات إنقاذ برى وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انهيار مبنى تحت الإنشاء مكون من طابق واحد، حيث سقط السقف على العمال ما تسبب فى وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويجري رجال المباحث التحريات، وجارٍ سؤال شهود العيان والعاملين بالموقع للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث .