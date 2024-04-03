تقديرا لما قدموه من تضحيات.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهنا، وذلك في إحتفالية كبرى بقاعة ديوا ن عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والقمص رويس نصر ممثل الكنيسة الارثوذكسية، والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأشار محافظ قنا، إلي الدور الذي تقوم به المرأة المصرية سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله.

وأضاف "الداودي" أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة، والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات، مقدما التحية والاعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها، خاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الام المثالية، مؤكدا أن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل ، أنها شريك أساسي في تحقيق الإستقرار والتنمية.

وتابع محافظ قنا، بأن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاج العزة والكرامة ، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها ، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل ، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

كما أعرب محافظ قنا عن بالغ شكره وتقديره لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات، مثمناَ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.

وشهد الاحتفال تكريم السيدة مريم وهيب يعقوب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة ، ومديحة محمد محمد محمود الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، وتحية محمد عبدالجليل الام المثالية الثالثة علي مستوي الحافظة ، ورئيسة أحمد عسران الام المثالية الاولي " الام البديلة "علي مستوي المحافظة ، ومحفوظة محمد مصطفي الأم المثالية الاولي علي مستوي المحافظة "تمكين اقتصادي ".

كما تم تكريم الامهات المثاليات العاملات بديوان عام المحافظة حيث حصلت هناء همام محمود علي لقب الام المثالية الاولي ، وامال علي محمد علي لقب الام المثالية الثانية ،وماريان رزيق تفيد لقب الام المثالية الثالثة عن ذوي الاعاقة ( اعاقة سمعية) ، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الإجتماعى حيث حصلت تريزا لبيب عطيه على لقب الأم المثالية الأولى ، واسماء عبدالفتاح عبدالقادر الأم المثالية الثانية، وفاطمة النوبي حسين الأم المثالية الثالثة.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا خالص التهنئة للأمهات المكرمات معرباً عن تقديره لدورهن البنّاء في رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتاً إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية وأن كل أم قنائيه تعبّر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل .